Şehit, harp ve vazife malullerinin çocuklarına eğitim öğretim yardımı

ANKARA (AA) - Şehit, harp ve vazife malullerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2017-2018 öğretim yılında, ilköğretim öğrencileri için bin 540 lira 59 kuruş, lise öğrencileri için 2 bin 310 lira 89 kuruş, yüksekokul öğrencileri için 3 bin 81 lira 18 kuruş eğitim yardımı yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 79'uncu maddesi kapsamında bulunan şehitlerin, harp ve vazife malullerinin eğitim-öğretime devam eden çocuklarına, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her yıl eğitim ve öğretim yardımı ödendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, 2017-2018 öğretim yılına ait tutarın kişi başına yıllık, ilköğretim için bin 540 lira 59 kuruş, lise için 2 bin 310 lira 89 kuruş, yüksekokul için 3 bin 81 lira 18 kuruş olarak tespit edildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu'nun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim görenlere, 5434 sayılı Kanun'un ek 79'uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden ve 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin çocuklarına, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında aylık almakta olanların veya bunlardan vefat edenlerin çocuklarına eğitim ve öğretim yardımı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerinin öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın, 27 Eylül 2017 tarihinde ödenecektir."

Eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin, aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Denizbank, Vakıflar Bankası, Şekerbank, Burgan Bank, Akbank, ING Bank, Garanti Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için aynı banka şubesine yapılacağı belirtildi.

Aylığını bunlar dışındaki bankalardan alanların çocukları için yapılacak ödemelerin ise Ziraat Bankası şubelerine gönderileceği kaydedildi. Hak sahibi çocukların veya yasal temsilcilerinin, T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri halinde ödemelerinin yapılacağı bildirildi.