Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sezer son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer'in cenazesi, memleketi Samsun'da defnedildi.

Bafra Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Sezer'in cenazesi, Çetinkaya Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından, Çetinkaya Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Şehidi babası Hasan ve annesi Emine Sezer ile yakınları, bekar olan ve bir hafta önce görevine başladığı belirtilen şehit onbaşının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Sezer'in naaşı aynı mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, askeri erkan, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.