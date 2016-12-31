"Şehit kardeşlerimiz, kendilerini bize siper ettiler"

TRABZON (AA) - TUĞBA YARDIMCI - Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Komando Er Mertcan Uzun, tedavisinin ardından memleketi Trabzon'un Arsin ilçesindeki babaevinde istirahat ediyor.

Terör saldırısında sol gözüne ve bacağına isabet eden cisimlerle yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Uzun, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Babası ve annesi tarafından Arsin ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen 20 yaşındaki Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5,5 aylık asker olduğunu söyledi.

Uzun, acemi eğitimini Kayseri'de aldığını ve ardından 1'inci Komando Tugayı'na katıldığını anlatarak, "Olayın yaşandığı sabah, bizi bekleyen otobüse bindim ve arkada sağ köşeye oturdum. Herkes binince otobüs hareket etti. Otobüs normal güzergahından değil, başka bir güzergahtan seyretti." dedi.

Otobüsü, "71" plakalı aracın takip ettiğini gördüğünü aktaran Uzun, "Otobüs dağdan aşağıya gelirken, bu araç benim bulunduğum köşeye yani sağ tarafa yanaştı ancak giremedi. Sol tarafa geçti ve bombayı patlattı." diye konuştu.

Uzun, patlamanın etkisiyle otobüsün içinde bir akım oluştuğunu ve yangın çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Otobüste ayakta olan ve saldırıda şehit düşen kardeşlerimiz, bize kendilerini siper ettiler. Onlar olmasaydı ben bu yatakta yatamazdım, annem, babam beni bir daha göremezdi. Onlar bize siper oldu."

Patlamanın ardından otobüsün kırılan arka camından dışarıya çıktığını dile getiren Uzun, "Otobüsten çıkınca cep telefonu ile annemi aradım, konuştum. Ambulansa kadar gittim, sonrasını ise hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun, şehitlerden Rizeli Uğur Korkmaz ile arkadaş olduğunu belirterek, "Uğur ile askerde tanıştık. Çok iyi bir insandı." dedi.

Allah'tan bir daha böyle bir acı göstermemesini dileyen Uzun, "Kardeşlerimiz kendilerini bize siper etti. O anki durumu, duyguları bir daha asla yaşamak istemem çünkü kardeşlerim önümde şehit oldu." diye konuştu.

Uzun, arkadan gelen otobüsteki askerlerin kendilerine yardım ettiğini anımsatarak, Kayseri halkı başta olmak üzere kendilerine yardımcı olan, dua eden herkese teşekkürlerini iletti.

- "Vatanımız için bayrağımız için ölürüz"



"Ben şehit olsaydım, yerime kardeşim gelirdi." ifadesini kullanan Uzun, şunları kaydetti:

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bir asker şehit olur, bin asker doğar. Biz vatanımız için ölürüz. Komutanıma da söyledim, iyileştiğim, bu yataktan kalktığım gibi Kayseri'ye kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum. Oradan çıkan kardeşlerimle acımızı paylaşmak istiyorum."

Uzun, sol gözüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle göremediğini aktararak, duygularını şöyle paylaştı:

"Doktorlar gözümün iyileşeceğini söylüyorlar, bir umut... Buna da 'şükür' diyorum. Doğu görevim yoktu ama keşke olsaydı. Bundan sonra olmasını istiyorum. Kardeşlerimizin intikamını ben ya da öbür kardeşlerimin almasını istiyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ben bunu bir kez daha burada anladım. Vatanımız için bayrağımız için ölürüz."

- "Şehitlerimiz varken çocuklarımızın kurtulduğuna tam sevinemedik"

Anne Gülseren Uzun, "ilk göz ağrım" dediği oğlu ile olaydan bir gün önce konuştuğunu söyledi.

Oğlunun çarşı iznine çıkacağını kendisine aktardığını anlatan Uzun, "Bana, 'anne interneti açarsınız, görüntülü konuşuruz.' dedi. Ben de 'olur.' dedim ve bunun üzerine sabah erken uyandım. Telefon çalınca açtım ve daha 'anneciğim.' dememe kalmadan, Mertcan 'bomba patladı.' dedi. Evde yalnızdım bayılmışım, gerisini hatırlayamıyorum." diye konuştu.

Uzun, eşi ile Kayseri'ye hareket ettiklerini belirterek, "Ameliyatın ardından oğlumu yoğun bakımda gördüm. Buna da binlerce şükür olsun. Doktorlar, gözündeki sıkıntının geçeceğini söyledi ama zamana ihtiyacımız var." dedi.

Şehitlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise şifa dileyen Uzun, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz varken çocuklarımızın kurtulduğuna bile tam sevinemedik çünkü başka analar, babalar ağlıyordu. Bundan sonra hiçbir annenin, babanın, eşin, çocuğun ağlamasını istemiyorum. Allah onlara fırsat vermesin, onları kahretsin. Bu vatan bölünmez, bölemeyecekler. Benim üç oğlum var, Mertcan'ın peşinden kardeşleri geliyor."

Uzun, Kayseri halkının, komutanların, doktorların ve hemşirelerin, askerler ve aileleri için adeta seferber olduğunu vurgulayarak, "Allah hepsinden razı olsun, onlara binlerce teşekkür ediyorum." diye konuştu.