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Şehit Kızı Sahra Türk Yıldızları ile tanıştı

- Şemdinli'de 16 Ağustos 2008'de şehit olan Uzman Çavuş Engin Üstün'ün kızı Sahra, çok istediği Türk Yıldızları ile tanışma fırsatı buldu - Sahra Üstün, Türk Yıldızları 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığında ağırlandı

Şehit Kızı Sahra Türk Yıldızları ile tanıştı

ANKARA (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 16 Ağustos 2008'de şehit olan Uzman Çavuş Engin Üstün'ün kızı Sahra, çok istediği Türk Yıldızları ile tanışma fırsatı buldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, 9 yıl önce Şemdinli'de katıldığı terörle mücadele operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Üstün'ün kızı Sahra Üstün'ün, hayranı olduğu ve hayallerini süslediği Türk Yıldızları ile tanışma isteği gerçek oldu.

Şehit kızının bu isteğini yerine getiren Türk Yıldızları ekibi, Sahra Üstün'ü 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığında ağırladı.

Türk Yıldızları pilotlarıyla tanışan ve hatıra fotoğrafı çektiren Sahra, bakım alanındaki uçakları da inceleme fırsatı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
şehit KızıTSKTürk Yıldızı
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