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Şehit korucu Şırnak'ta son yolculuğuna uğurlandı

- Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı'nın cenazesi toprağa verildi

Şehit korucu Şırnak'ta son yolculuğuna uğurlandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı'nın cenazesi defnedildi.

Şehit güvenlik korucusu Avcı'nın cenazesi, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Kışla Camisi'ne götürüldü.

Avcı'nın naaşı, İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeşilyurt Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cudi Dağı bölgesi Anılmış köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 güvenlik korucusu yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdurrahman Avcı (43) şehit olmuştu.

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Abdurrahman AvcıŞehit Güvenlik Korucusuşırnak
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