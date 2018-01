Şehit mübaşirin adı torununda yaşıyor - İzmir Adliyesi'nde geçen yıl 5 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısında şehit olan mübaşir Musa Can'ın ailesinin acısı, tazeliğini koruyor - Musa Can'ın eşi Mecburiye Can: "Eşime torununun olacağının müjdesini vermiştik. Sonra bu olay oldu, her şey yarım kaldı. Torunumuz oldu, şimdi 4 aylık. Dedesinin adını yaşatsın diye ismini Musa Can koyduk"

04 Ocak 2018 Perşembe 11:08