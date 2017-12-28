Şehit Necmettin öğretmenin adı kütüphanede yaşayacak

MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi Türkçe Topluluğu tarafından Doğanşehir ilçesinde bir okulda yaptırılan kütüphaneye şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ismi verildi.

Türkçe Topluluğu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler tarafından toplanan kitaplar Doğanşehir Anadolu Lisesi'nde açılan kütüphanenin raflarına yerleştirildi.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Salim Durukoğlu, kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, topluma faydalı olmak için kitap toplama kampanyası başlattıklarını belirtti.

Bu kampanyayı şehit öğretmenlerin adını verdikleri kütüphane açma çalışmaları ile sürekli hale getirmek istediklerini anlatan Durukoğlu, şunları ifade etti:

"Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın adını yaşatmak için bu kütüphaneyi açalım, bu şekilde eğitim şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad edelim istedik. Topluma özellikle de öğrencilere yapılacak en iyi hizmet onlara okuyabilecekleri çeşitlilikte kitap kazandırmaktır."

Türkçe Topluluğu Başkanı Meltem Kaya da yaptıkları çalışmaları sürekli hale getireceklerini ve her okula bir kütüphane kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından kütüphanenin girişine şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adının yazılı olduğu tabela asıldı.

Açılıştan sonra Durukoğlu, okul öğrencilerine "Şiir Hayat Değiştirir" konulu bir konferans verdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çifçibaşı köyünde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin öğretmen, 16 Haziran 2017'de görev yerinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak kaçırılmış, daha sonra da şehit edilmişti.