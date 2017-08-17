Şehit oğlunun isteğini yerine getirdi

MERSİN (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçen yıl şehit düşen Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın Mersin'de yaşayan annesi, oğlunun isteğini yerine getirerek üniversitede eğitim alacak.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sur'da geçen yıl 27 Ocak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Piyade Yüzbaşı Çiğa'nın annesi Ayla Çiğa, Toros Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nü tam burslu kazandı.

Kayıt olmak için Toros Üniversitesine giden Çiğa'ya, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da eşlik etti. Çiğa'nın kayıt işlemleri, Rektör Prof. Dr. Yüksel Özdemir tarafından gerçekleştirildi.

Çiğa, yaptığı açıklamada, "Oğlum 'Anne sen üniversite okusana' derdi. 'Bu yaştan sonra ne işim var oğlum' diyordum. Fakat canımı, yiğidimi kaybettikten sonra o sözü aklıma geldi." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine üniversite okumaya karar verdiğini belirten Çiğa, oğlunun isteğini yerine getirdiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Koca da Çiğa'nın azim ve başarısının takdire şayan olduğunu, bir annenin kaybettiği evladının isteğini gerçekleştirmek için çıktığı yolda yılmadan çalışmasının herkese örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Özdemir de Ayla Çiğa'yı kutlayarak, eğitim hayatında başarılar diledi.

Çiğa ve Koca, daha sonra Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.