Şehit öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUM (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesi, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde defnedildi.

Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Kaymakamlık bahçesindeki törenin ardından cenaze aracıyla Beylerçelebi Camisi'ne getirildi.

Yalçın'ın cenazesi, öğleyin İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehit öğretmenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan ile CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Yılmaz, cenazede şehit Yalçın'ın ailesini teskin etmeye çalıştı.

- Sınavdan çıkıp ablasının cenaze törenine katıldı

Şehit öğretmenin kardeşi Atıf Yalçın, Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) matematik oturumuna, Çorum'da girdikten sonra cenaze törenine katıldı.

Balıkesir'de sınava girmek için başvuran ancak şehit ablasının cenazesi için ailesiyle Osmancık'a gelen Atıf Yalçın'ın, Çorum'da sınava girebilmesi için Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın talimatıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

Yakınları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle sabah saatlerinde Çorum merkeze giden Yalçın'ın, Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda sınava girdiği, bu nedenle Osmancık Kaymakamlığında düzenlenen törene katılamadığı öğrenildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, önceki gün Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine gitmekte olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.