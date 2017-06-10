Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya gömlekte bir numara
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

Şehit öğretmenin teyzesi ile eniştesi kazada yaralandı

- Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesinin bulunduğu konvoyda yer alan teyzesi ve eniştesi trafik kazasında yaralandı

Şehit öğretmenin teyzesi ile eniştesi kazada yaralandı

ÇORUM (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesinin bulunduğu konvoyda yer alan teyzesi ve eniştesi trafik kazasında yaralandı.

Halil Çetin'in kullandığı 06 VLA 52 plakalı otomobil, Osmancık-Tosya karayolunun 2. kilometresinde, aynı yönde seyreden İsmet Burnaz idaresindeki 76 DC 827 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü ile beraberindeki eşi Meral Çetin yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralananların, Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın teyzesi ile eniştesi olduğu öğrenildi.

Çetin çiftinin, Ankara'dan karayoluyla Osmancık'a getirilen genç öğretmenin cenaze konvoyunda yer aldıkları belirtildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ÇorumOsmancıkşehit öğretmen Şenay Aybüke YalçınTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5