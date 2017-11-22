Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Lübnan ODTÜ TEKNOKENT Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor

Şehit öğretmenler anısına işaret diliyle klip çektiler

- Denizli'de bir ortaokulun öğretmenleri, görevi başında şehit olan meslektaşları anısına "Benim Adım Öğretmen" adlı şarkının işaret diliyle klibini hazırladı - Okul Müdürü Çaka: - "Onların ışıklarını her daim yüreklerimizde yakmaya devam edeceğiz"

Şehit öğretmenler anısına işaret diliyle klip çektiler

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir ortaokulun öğretmenleri, görevi başında şehit düşen meslektaşları için "Benim Adım Öğretmen" adlı şarkıya işaret diliyle klip çekti.

Pamukkale ilçesindeki Raşit Özkardeş Ortaokulunda görev yapan öğretmenler, engelliler konusunda farkındalık oluşturmak ve görevi başında şehit olan öğretmenleri anmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda "Benim Adım Öğretmen" adlı şarkıya işaret diliyle klip çekildi. Türkçe öğretmeni Yasemin Kaygısız'dan 3 hafta boyunca işaret dili eğitimi alan 15 öğretmen, klipte rol aldı.

Okul Müdürü Erkan Çaka, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin hayata geçirilmesinden mutlu olduğunu belirterek, "İşaret diliyle, bugüne kadar görevi başında şehit olmuş tüm öğretmenlerimize bu şarkıyı söyledik. Çok mutluyuz. Onların ışıklarını her daim yüreklerimizde yakmaya devam edeceğiz." dedi.

Öğretmen Kaygısız da çalışmayla Öğretmen Günü ve işitme engellilere dikkati çekmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Klibin çekimlerini yapan sosyal bilgiler öğretmeni Oğuz Bilgiç ise "İşaret dilini öğrenmek çok zor olmadı. Hocamız bu konuda başarılıydı. Neticede özveri ve içeriğinde birilerine bir şey öğretmek olduğu zaman herşey yolunda ilerliyor." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DenizliIşitme EngelliKlipöğretmenşehit
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5