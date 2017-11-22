Şehit öğretmenler anısına işaret diliyle klip çektiler

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir ortaokulun öğretmenleri, görevi başında şehit düşen meslektaşları için "Benim Adım Öğretmen" adlı şarkıya işaret diliyle klip çekti.

Pamukkale ilçesindeki Raşit Özkardeş Ortaokulunda görev yapan öğretmenler, engelliler konusunda farkındalık oluşturmak ve görevi başında şehit olan öğretmenleri anmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda "Benim Adım Öğretmen" adlı şarkıya işaret diliyle klip çekildi. Türkçe öğretmeni Yasemin Kaygısız'dan 3 hafta boyunca işaret dili eğitimi alan 15 öğretmen, klipte rol aldı.

Okul Müdürü Erkan Çaka, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin hayata geçirilmesinden mutlu olduğunu belirterek, "İşaret diliyle, bugüne kadar görevi başında şehit olmuş tüm öğretmenlerimize bu şarkıyı söyledik. Çok mutluyuz. Onların ışıklarını her daim yüreklerimizde yakmaya devam edeceğiz." dedi.

Öğretmen Kaygısız da çalışmayla Öğretmen Günü ve işitme engellilere dikkati çekmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Klibin çekimlerini yapan sosyal bilgiler öğretmeni Oğuz Bilgiç ise "İşaret dilini öğrenmek çok zor olmadı. Hocamız bu konuda başarılıydı. Neticede özveri ve içeriğinde birilerine bir şey öğretmek olduğu zaman herşey yolunda ilerliyor." ifadelerini kullandı.