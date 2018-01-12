Şehit öğretmenler Şanlıurfa'da anıldı

ŞANLIURFA (AA) - Memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz ile şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anıldı.

Eyyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, etkinliğe katılan şehit Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz'a teşekkür etti.

Şehit haberlerinin genelde güvenlik güçlerinden geldiğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Maalesef bu sefer Necmettin ve Aybüke hocamızın şehadet haberini aldık. Bütün şehitlerimiz aynı ama eğitimcinin şehadeti daha çok etkiliyor. Hamit Amcama teşekkür etmek istiyorum ama kendimde çok da bu haddi göremiyorum. Zaten onların yaptıklarının karşılığını biz kullar olarak veremeyiz, bu mümkün değil. Elimizden gelen kuru bir teşekkürün dışında ancak yanında olduğumuzu gösterebiliyoruz. Onun asıl karşılığını Allah verecek. Hamit Amcamın ellerinden öpüyorum, kendisine, şehit annesine ve kardeşlerine çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde Aybüke hocamızın da ailesine teşekkür ediyorum."

- Yılmaz'ın hayatının anlatıldığı sunumu gözyaşlarıyla izlediler

Şehit Yılmaz'ın hayatını konu alan sunum sırasında salonda duygulu anlar yaşandı. Bazı davetlilerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Müzik grupları tarafından şehit öğretmenleri anlatan türkülerin seslendirilmesinin ardından, Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın yaşamına ilişkin bilgiler verildi.

Şehit babası Hamit Yılmaz'ın sahneye çıkarak Türk bayrağını öpmesini salonda bulunanlar ayakta alkışladı. Hilvan Kaymakamı Yıldız tarafından şehit babasına plaket ve bazı hediyeler verildi.

Karadeniz'den Şanlıurfa'ya selam getirdiğini söyleyen baba Yılmaz, "Biz gerçekten büyük bir milletiz, çok onurlu ve gururluyuz. Ben şereflerin en güzeliyle taçlandırıldım, bana Rabbimden şehit babalığı unvanı verildi." dedi.

"Yılın öğretmeni" seçilen Saliç Aktaş ise ödülünü Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ın elinden aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü PKK mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak kaçırılmış, daha sonra da şehit edilmişti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateşte, karne dağıtım töreninin ardından evine doğru giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmıştı. Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

