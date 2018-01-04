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Şehit Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada ara karar açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı 19 Şubat'a erteledi.

Şehit Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlarının yanı sıra şehit Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir, Halisdemir'in kardeşleri, olayda yaralanan Başçavuş İsmail Oğuz ile karargahta öldürülen Astsubay Nedim Şahin'in eşi Ayşe Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları katıldı.

Duruşmaya verilen öğle arasının ardından önce, darbe girişimi sırasında ÖKK'nin ele geçirilmesi eylemlerine ilişkin 68 sanık hakkında aynı mahkemede görülen davanın sanıklarından Mehmet Ali Çelik'in "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı.

Diğer sanıklar da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti de sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, davayı 19 Şubat'a bıraktı.

Muhabir:Serdar Açıl,Barış Kılıç

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