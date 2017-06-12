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Şehit Özdemir'in adı büyüdüğü sokakta yaşatılacak

- Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in adının Samsun'un Terme ilçesinde büyüdüğü sokağa verilmesi kararlaştırıldı

Şehit Özdemir'in adı büyüdüğü sokakta yaşatılacak

SAMSUN (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in adının memleketi Samsun'un Terme ilçesinde büyüdüğü sokağa verilmesi kararı alındı.

Terme Belediye Meclisinde, 26 Mayıs'ta Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Özdemir'in adının, çocukluğunun geçtiği Aldere Sokak'a verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme'nin evladı şehit Özdemir'in adını yaşatmanın görevleri olduğunu ifade etti.

"Bu sokağa, halkımızın güvenliği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için görevi başında hayatını kaybeden kahraman şehidimizin ismini veriyoruz." diyen Kul, şehitlerin ülkenin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşanması, milli çıkarların savunulması ve vatana hizmet için canlarını feda ettiklerini vurguladı.

Türk halkının, vatan uğruna şehit olan yiğitleri unutmayacağının altını çizen Kul, "Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak gönlümüzde yaşayan şehitlerimize borçluyuz." diye konuştu.

Kul, Terme Belediye Meclisi tarafından alınan tavsiye kararının, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceğini sözlerine ekledi.

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