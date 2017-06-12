Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe KELEBEK TUZLA Çağdaş Kaya
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu

Şehit Piyade Uzman Çavuş Aydoğan'ın baba ocağında yas var

- Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda, PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın, Konya'daki baba ocağına acı haber ulaştırıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Aydoğan'ın baba ocağında yas var

KONYA (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba ocağında yas var.

Şehit Aydoğan'ın Yazlık Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Haberi alan şehidin annesi Ayşe Aydoğan ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan anneye sağlık ekipleri müdahale etti. Aile fertlerini, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.

Şehit askerin evine Türk bayrağı asıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan şehidin ağabeyi Önder Aydoğan'ın da Malatya'da uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehidin babası Kamber Aydoğan'ın ise 6 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
EreğliKonyaşehit
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5