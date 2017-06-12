Şehit Piyade Uzman Çavuş Aydoğan'ın baba ocağında yas var

KONYA (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba ocağında yas var.

Şehit Aydoğan'ın Yazlık Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Haberi alan şehidin annesi Ayşe Aydoğan ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan anneye sağlık ekipleri müdahale etti. Aile fertlerini, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.

Şehit askerin evine Türk bayrağı asıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan şehidin ağabeyi Önder Aydoğan'ın da Malatya'da uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehidin babası Kamber Aydoğan'ın ise 6 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.