Şehit polis memuru Akbulut'un adı kütüphaneye verildi

ERZURUM (AA) - Erzurum Emniyet Müdürlüğünce Narman Anadolu Lisesinde yaptırılan zenginleştirilmiş kütüphaneye (z-kütüphane), 1997'de Muş'ta şehit edilen Erzurumlu polis memuru Müslim Akbulut'un adı verildi.

Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından Narman Anadolu Lisesinde yaptırılan ve 8 Haziran 1997'de Muş'ta şehit edilen polis memuru Akbulut'un isminin verildiği kütüphane törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akbulut'un öz geçmişi okundu.

Programda konuşan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok uzun zamandır Narman'a gelmediğini ifade ederek, hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emniyet teşkilatı olarak memleketin huzur ve güvenliği için çalıştıklarını anlatan Altınok şöyle konuştu:

"İnsanlarımız evlerine gittiklerinde akşam yastığa başını güven içinde koysunlar diye kardeş kurumlarımızla, jandarmamızla, silahlı kuvvetlerimizle birlikte gayret ediyoruz. Aynı zamanda bizim sosyal projelerimiz de var. Vatandaşlarımız ile birlik içerisinde beraberliği sağlama noktasında Asayiş Dairesi Başkanlığımız bünyesinde ÇOKEP projelerimiz var. Bu projelerden birisi de zenginleştirilmiş kütüphane. Bunlardan birisini Narman ilçesinde hizmete açmaktan büyük mutluluk yaşıyoruz."

Altınok, asli görevlerini ihmal etmeden eğitim alanında da çeşitli faaliyet yürüttüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bir zamanlar yedi düvelden Türkiye'ye saldırdıkları gibi birileri Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları üzerinde operasyon yapma niyetleri var. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bütün bürokratlarımız, emniyet, jandarma ve silahlı kuvvetlerimiz bu operasyonlara 80 milyon insanımızla müsade etmemenin mücadelesini veriyoruz. "

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da milli eğitimin, milletin asli meselesi olduğunu söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim camiasına kendi imkan ve kabiliyetiyle katkı sağladığına dikkati çeken Azizoğlu, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narman'daki güzel okulumuza zengin bir kütüphane kazandırmış oldular. Okullarımızı geleceğe hazırlamak ve çocukların geleceğin mimarı olarak yetişmesini sağlamak için okulları en iyi şekilde donatmakla mükellefiz. Bugün bu okulda yapılan bu hizmet, bunun güzel bir örneğidir." dedi.

Azizoğlu, bütün okulların donatılarak eğitim seviyesinin yüksek tutulması gerektiğini belirterek, kütüphanenin hizmete açılmasında emeği geçen Altınok olmak üzere bütün emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Altınok, Azizoğlu ve AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz ve protokolün diğer üyeleri tarafından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından Altınok, doğduğu Beyler köyünü ziyaret etti.