Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Şehit polis memuru Bozgeyik için tören

- Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan çevik kuvvet polisi Bozgeyik için Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi - Gaziantep Valisi Yerlikaya: - "(Terör örgütleri) Bunlara karşı en büyük gücümüz, yüreğimizdeki imanımız ve birbirimize karşı sevgimiz"

Şehit polis memuru Bozgeyik için tören

GAZİANTEP (AA) - İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan çevik kuvvet polisi Ufuk Bozgeyik için Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

İstanbul'dan getirilerek gece Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna konulan şehidin cenazesi, meslektaşları ve yakınları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine götürüldü.

Yoğun kar yağışı altında düzenlenen tören, göreve 5 ay önce başlayan ve bekar olan şehidin öz geçmişinin okunmasıyla başladı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, İstanbul'daki menfur terör saldırısında yaralanan Bozgeyik'in, 10 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunmaya çalıştığını ancak dün şehit olduğunu anımsatarak, şehit polisin peygamberlik makamından sonraki en büyük makama ulaştığını söyledi.

Bundan 95 yıl önce Gaziantep'in kurtuluşunun 6 bin 317 şehit verilerek sağlandığını vurgulayan Yerlikaya, "Bunlara karşı en büyük gücümüz, yüreğimizdeki imanımız ve birbirimize karşı sevgimiz. Başta kahraman askerimiz, polisimiz, korucularımız, gece gündüz demeden canı elinde Allah rızası için, bizim güvenliğimiz için gayret gösteren güvenlik güçlerimiz daima güçlü, kuvvetli, azimli ve kararlı bir şekilde gerektiğinde şehadet ve gazi olma gururunu hissederek istiklalimizi ilelebet sağlayacaklardır." şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in okuduğu duanın ardından şehidin naaşı, polisler tarafından omuzlarda bir süre taşındıktan sonra cenaze nakil aracına konularak Oğuzeli ilçesine götürüldü.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde TörenŞehit Ufuk Bozgeyik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.