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Şehit polis memuru Bozgeyik, son yolculuğuna uğurlandı

- Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan çevik kuvvet polisi Bozgeyik'in cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi - Şehidin annesi Nuray Bozgeyik: - "Ben öpmeye kıyamazken, onlar kıydılar, aldılar elimden yavrumu"

Şehit polis memuru Bozgeyik, son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP (AA) - İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan çevik kuvvet polisi Ufuk Bozgeyik, memleketi Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Bozgeyik'in naaşı, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesindeki törenin ardından kar yağışı altında konvoyla Oğuzeli ilçesine bağlı Yakacık köyüne götürüldü. Dedesi Karaca Bozgeyik'in evinin önüne götürülen şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından köy camisine getirildi.

Burada şehidin kardeşleri Seher ve Gamze Bozgeyik, ağabeylerinin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelerek gözyaşı döktü. Kardeşi Gamze, "Abi gitme, gitme" diyerek ağlarken, diğer kardeşi Seher, "Abi gözün arkada kalmasın." dedi. Acılı kardeşleri, yakınları teskin etmeye çalıştı.

Yakınlarının yardımıyla ayakta durduğu gözlenen anne Nuray Bozgeyik ise oğlunun tabutuna sarılıp öptükten sonra, "Güle güle git oğlum" diyerek şehide veda etti. Tabutun başından ayrıldıktan sonra camide kendilerine ayrılan yere geçen acılı anne, "Benim oğluma vuran eller kırılsın. Ben öpmeye kıyamazken, onlar kıydılar, aldılar elimden yavrumu. Gelecekti oğlum, iyileşip yanıma gelecekti." diyerek bir süre ağladı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde görevli 22 yıllık polis memuru olan baba Kadir Bozgeyik ise metanetini koruyarak, taziyeleri kabul etti.

Tören boyunca ağıtlar yakan şehidin babaannesi Meliha Bozgeyik ise son kez torununa sarılmak, dokunmak istediğini belirterek, şehidin cenaze aracına konulan tabutuna sarıldı.

Şehit Bozgeyik'in cenazesi, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehitin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıköz, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile vatandaşlar katıldı.


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