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Şehit polis memuru için mevlit

- Diyarbakır'da şehit olan özel harekat polisi Ardıç için memleketi Sivas'ta mevlit okutuldu

Şehit polis memuru için mevlit

SİVAS (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen özel harekat polisi Kenan Ardıç için şehadetinin 2. yılında memleketi Sivas'ta mevlit okutuldu.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulu Cami'de okutulan mevlide, şehidin babası Cemal Ardıç, Sivas Valisi Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, özel harekat polisleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Ardıç ve tüm şehitler için dua edildi.

Özel harekat polisi Kenan Ardıç, 1 Ocak 2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olmuştu.

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