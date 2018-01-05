Şehit polis Sekin kabri başında anıldı

ELAZIĞ (AA) - İzmir Adalet Sarayı'na yönelik terör örgütü PKK'nın geçen yıl 5 Ocak'ta gerçekleştirdiği terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla muhtemel faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin şehadetinin birinci yılında Elazığ'ın Baskil ilçesindeki kabri başında anıldı.

Şehidin Doğancık köyünde bulunan kabri başında düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edildi.

Törene katılan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, şehidin kardeşi Ahmet Sekin, meslektaşları ve vatandaşlar kahraman polis memurunun kabrine karanfil bıraktı.

Vali Kaldırım, konuşmasında, vatanı, bayrağı ve milleti uğruna büyük bir fedakarlıkla şehadet şerbetini içen kahraman polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin birinci yılında minnetle yad etmek için kabri başında bir araya geldiklerini söyledi.

Çok önemli, birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçildiğini dile getiren Kaldırım, "Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Birlik ve beraberliğimizi ülkemizde, Elazığ'da var olduğu gibi yapsın. Elazığ'da gerçekten müthiş bir birlik ve beraberlik duygusu, vatan ve bayrak sevgisi var. Bu ilelebet böyle devam edecektir." dedi.

Kaldırım, şehitlerin emaneti olan bu vatana en güzel şekilde sahip çıkacaklarını ve onların kanıyla yoğrulmuş bu toprakları ilelebet muhafaza edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Elazığ'dan 273 şehidimiz var. Hepsi Fethi Sekin kardeşimiz kadar mukaddes ve bizim için kıymetlidir. Bizler inanmış, aziz bir milletiz. Değerlerine, bayrağına, vatanına, özünden, candan bağlı bir milletiz. Onun için yeryüzünde her zaman şerefle yad edilmiş, üstlendiği vazifeyi sorumluluk bilinciyle şerefle yerine getirmiş ve hala bunu devam ettiren bir milletiz. İnsanlığa değer veren, insanlık götüren, bütün ezilmişlere, mazlumlara ve mağdurlara yardım eli uzatan, gönlünü açan, insana insan olduğu için değer veren, insanı merkeze alan ve insanı Allah'ın yarattığı bir varlık olarak gören bir milletiz."

Tören okunan dualarla sona erdi.