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Şehit polisin mesai arkadaşları Sekin'in maskesini taktı

- İzmir'de görevli polisler, geçen yıl düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafının olduğu maske takarak meslektaşlarını andı - Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde çalışan polislerin taktığı maskeler ve şehit polisin telsiz anonslarının da yer aldığı görüntüler klip haline getirildi

Şehit polisin mesai arkadaşları Sekin'in maskesini taktı

İZMİR (AA) - Geçen yıl terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda olası bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, İzmir'de mesai arkadaşları tarafından anıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde çalışan polis memurlarının, görevleri başındayken şehit polis Sekin'in fotoğrafının olduğu maskeyi taktığı ve kameralar tarafından görüntülenen anlar klip haline getirilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Gazi Osman Paşa'nın kahramanlığını anlatan "Plevne Marşı"nın müziği eşliğinde hazırlanan klipte, şehit polis memuru Fethi Sekin'in telsiz çevrimine girerek yaptığı anonslarına da yer verildi.

Klip, çeşitli birimlerdeki polislerin, Sekin'in şehit edildiği İzmir Adliyesi önüne karanfil bırakmasıyla sona eriyor.

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