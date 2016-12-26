Şehit polislerin adı kütüphanelerde yaşatılacak

AYDIN (AA) - Aydın'da Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleriyle iki okulda oluşturulan kütüphanelere Aydınlı şehit polis memurları Mehmet Sepetçi ile Ramazan Tavşancı'nın ismi verildi.

Aydın Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, gazetecilere yaptığı açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün öğrencilere yönelik sürdürdüğü program kapsamında iş birliği yaparak "Polis Roman El Ele Daha Güzel Günlere" projesini hayata geçirdiklerini, Efeler Ortaokulu ve Yedieylül İlkokulundaki kütüphanelerin kitap çeşitliliği ve fiziki açıdan daha kullanılabilir duruma getirildiğini söyledi.

Efeler Ortaokulundaki kütüphaneye 2001 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı korurken şehit olan polis memuru Mehmet Sepetçi'nin, Yedieylül İlkokulundaki kütüphaneye ise 2008 yılında terör örgütü PKK'nın servis otobüsüne yönelik saldırısında şehit düşen polis memuru Ramazan Tavşancı'nın adının verildiğini aktaran Töre, böylelikle kütüphanelerin daha anlamlı hale getirildiklerini vurguladı.

Töre, ülkenin bütünlüğü için şehit olan güvenlik güçlerini rahmetle andıklarını, adlarına bir değil, bin kütüphane yapılsa da kendilerine olan borçların ödenemeyeceğini kaydetti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Akdağ da şehitlerin anılarının yaşaması amacıyla isimlerinin verildiği kütüphanelere giren öğrencilerin, her defasında şehitleri anacağını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, ileride başarılar kazanması için çok okuması gerekiyor. Kitap okuma alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmak için, Polis Roman El Ele Daha Güzel Günlere projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa iki okulda kütüphaneler hayata geçirildi." ifadelerini kullandı.

Seda Tavşancı ise şehit eşinin adının Yedieylül İlkokulundaki kütüphaneye verilmesinin kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın." dedi.

Konuşmaların ardından her iki okuldaki kütüphaneler hizmete açıldı.