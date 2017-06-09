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Şehit Tümgeneral Aydın için mevlit okutuldu

TOKAT (AA) - Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın için memleketi Tokat'ta mevlit programı düzenlendi.Tarihi Ali Paşa Camisi'nde şehit Aydın'ın akrabası olan AK Parti...

Şehit Tümgeneral Aydın için mevlit okutuldu

TOKAT (AA) - Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın için memleketi Tokat'ta mevlit programı düzenlendi.

Tarihi Ali Paşa Camisi'nde şehit Aydın'ın akrabası olan AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt tarafından mevlit okutuldu.

Beyazıt, yaptığı açıklamada, "Türkiye, memleketine, bayrağına bağlı bir yiğidini, bir kahramanını, bir cesur askerini kaybetti. Şehit oldu, biz buna kayıp olarak bakmıyoruz" diye konuştu.

Aydın'ın oğlu Berkay Aydın ise "Babam bu vatan, millet için canı pahasına savunmak için güneydoğuda çeşitli yerlerde yıllarca görev icra etti. Tüm Türkiye'ye mal oldu. Gururluyum ben." dedi.

Mevlide Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


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