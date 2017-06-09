Şehit Tümgeneral Aydın minik gönülleri de fethetmiş

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın, komutanlara yeni yıl dolayısıyla mektup yazan Samsun'un Çarşamba ilçesindeki ilkokul öğrencileriyle gerçekleştirdiği telefon konuşmasının görüntüleri ortaya çıktı. Tümgeneral Aydın, telefonla arayarak teşekkür ettiği minik öğrencilerin gönlünde taht kurmuştu.

Çarşamba Durusu İlkokulu 2-A sınıfı öğretmeni Gültekin Aydın, önceki yıllarda görev yaptığı Şırnak'ta terörle mücadele veren komutanların yeni yılını kutlamak amacıyla, 2016'nın son günlerinde öğrencilerden komutanlara birer mektup yazmalarını istedi.

Sınıftaki tüm öğrenciler, bu kapsamda Şırnak'ta görev yapan bir komutana yeni yıl tebrik kartının yanı sıra birer mektup da gönderdi. Sınıf öğrencilerinden 8 yaşındaki Sudenur Çağlar da Tümgeneral Aydoğan Aydın'a mektup yazdı.

Öğrencilerin mektubuna karşılık bazı komutanlar mektupla teşekkür ederken, Tümgeneral Aydın ise öğretmen Gültekin Aydın'ı telefonla aramayı tercih etti.

Tümgeneral Aydın, öğretmenden sınıfta telefonun hoparlörünü açmasını rica ederek, öğrencilerle konuşmak istediğini belirtti.

- "Ben sizleri çok sevdim"



Telefon aracılığıyla öğrencilere seslenen Tümgeneral Aydın, şunları söyledi:

"Bizlere Şırnak'ta çok büyük moral verdiniz. Ben Şırnak'taki tümenin komutanıyım. İsmim Aydoğan Aydın, rütbem tümgeneral. Sizlerle gurur duyuyorum. Yeni yılda mutluluklar diliyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin çok iyi eğitim aldığınızı, çok iyi yerlere geleceğinizi biliyorum. Bu kadar duyarlı çocukların olduğu sınıftaki öğrencilerin inanıyorum ki dersleri de çok iyidir, çalışıyordur, birbirini seviyordur. Devletine ve milletine muhabbetle bağlıdır. Atatürk'ü biliyordur. Allah'ını, Peygamber'ini, milletini biliyordur. Ben sizleri çok sevdim. Hepinize çok teşekkür ediyorum, hepinize başarılar diliyorum. Bu tür güzelliklerin yapılmasıyla bizlere moral verdiğini bilmenizi istiyorum."

Tümgeneral Aydın, minik çocukların da kendisini çok sevdiğini söylemesi üzerine, "Çarşamba'ya geldiğimde beni gezdirir misiniz?" dedi.

Tümgeneral Aydın ile öğrenciler arasında geçen ve cep telefonu ile kaydedilen konuşma, Aydın'ın şehit düşmesinin ardından, bir sosyal paylaşım sitesinde de yayımlandı.

- "Aydın'ın şehit olduğunu öğrencilerime söyleyemedim"

Sınıf öğretmeni Aydın, AA muhabirine, terörle mücadele eden askerlere bir nebze de olsa moral vermek istediklerini, bu kapsamda mektup yazma etkinliği gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yılbaşı öncesinde Şırnak'ta görev yapan tümen, tugay ve karakol komutanlarına tebrik kartı gönderdiklerini belirten Aydın, "Tümgeneralimiz bir süre sonra bize dönüş yaptı. Öğrencilerimize teşekkür edip, telefondan onlara hitap etti." diye konuştu.

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen 13 asker arasında Tümgeneral Aydın'ın da yer aldığını öğrendiğini ancak öğrencilerine bunu söyleyemediğini aktaran Aydın, "Öğrencilerim komutanın şehit olduğunu televizyondan öğrenip, bana da bununla ilgili sorular sordular. Hepimiz çok üzüldük. Öğrencilerim bana kazanın nasıl olduğunu sorup durdular." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Sudenur Çağlar, Tümgeneral Aydın'a tebrik kartı göndermesinin ardından, komutanın aramasına çok sevindiklerini belirterek, "Birkaç ay sonra komutanımızın şehit olduğunu duyduk ve çok üzüldüm." dedi.

Yağmur Uysal da askerlere gönderdikleri yeni yıl kartlarının içine, "Sizi çok seviyoruz" diye yazdıklarını vurgulayarak, "Sonra komutanımız arayıp, bize 'Güzel okuyun, sakın birbirinizi üzmeyin' dedi. Şehit olduğunu öğrendim ve çok üzüldüm. Arkadaşlarım da çok üzüldü." diye konuştu.



