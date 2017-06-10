Şehit Tümgeneral Aydın'ın kabrine memleket toprağı serpildi

ANKARA (AA) - Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın memleketinden getirilen toprak kabrine koyuldu.

Aydın'ın köylüsü ve arkadaşı Saffet Gümüş, Tokat'ın Başçiftlik ilçesinden getirilen toprağı şehit Aydın'ın kabrine bıraktı.

Gümüş, şehit Aydın ile ilkokulda birlikte eğitim gördüklerini belirterek "Paşamızla ortaokula kadar beraber okuduk. Paşamız iyi niyetli, vatansever ve çalışkan bir arkadaşımızdı." dedi.

Aydın'ın şehit düşmesi nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Gümüş, arkadaşının kabrine memleket toprağı serpmek için İstanbul'dan Ankara'ya geldiğini söyledi.

Gümüş, İstanbul'da Şehitler Tepesi'nde şehitler için nöbet tuttuklarını ifade ederek "Şehitlerimizi unutturmamak için şehitlerimizin olduğu her noktaya gidiyoruz." diye konuştu.

Şehit Tümgeneral Aydın için de memleketinden getirilen toprağı Cebeci Şehitliği'ndeki kabrine serpen Gümüş ve beraberindekiler, şehitler için dua etti ve iki saat saygı nöbeti tuttu.