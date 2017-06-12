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Şehit tümgeneral için mevlit okutuldu

TOKAT (AA) - Şırnak'ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın için memleketi Tokat'ta mevlit okutuldu. Yeşilyurt Belediyesi ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığınca düzenlenen...

Şehit tümgeneral için mevlit okutuldu

TOKAT (AA) - Şırnak'ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın için memleketi Tokat'ta mevlit okutuldu.

Yeşilyurt Belediyesi ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığınca düzenlenen programda, Zile Belediyesi mehteran takımı tarafından marşlar çalınarak, şehit tümgeneral için dua edildi.

Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin canlarını feda ederek emanet ettikleri topraklara sahip çıkmanın en önemli görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Vatanı koruyacak iyi bir nesil yetiştirmeleri gerektiğini ifade eden Erdem, "Hiçbir çocuk doğarken anarşist olarak doğmaz terörist olarak doğmaz, hain doğmaz ancak biz o yavruya sahip çıkmazsak onun elinden tutmazsak onu Kuran ve sünnetle süslemez isek her türlü kötü yola düşebilir. Onun için şehit ecdadımızın toprak altında incinmemesi için milli ve manevi değerlerimizi koruyacak sağlam imanlı ve inançlı bir nesil yetiştireceğiz." diye konuştu.

Mevlit programına Yeşilyurt Kaymakam Vekili Recep Koşal, Yeşilyurt Belediye Başkanı Kazım Misafir, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Artova Belediye Başkanı Lütvü Yalçın diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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Ak Parti Yeşilyurt İlçe BaşkanlığıTümgeneral Aydoğan AydınYeşilyurt Belediyesi V
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