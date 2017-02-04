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"Şehit Uzman Çavuş Hasan Karadavut 2" operasyonu

- Tunceli'nin Hozat ilçesindeki operasyonda, terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi olarak kullandıkları tespit edilen sığınakta tüp, akü, benzin, un, şeker, tuz ile teröristlere ait çok sayıda kışlık giyeceğin yanı sıra tıbbi ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ilçesinde düzenlenen "Şehit Uzman Çavuş Hasan Karadavut 2" operasyonunda terör örgütünün kış üslenmesi olarak kullandığı bir sığınakta, tüp, akü, benzin, un, şeker, tuz ile örgüt mensuplarına ait kışlık giyecekler ile tıbbi ve yaşamsal malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği belirtilerek, terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesi Aşağışavaliler bölgesinde bugün operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

"Şehit Uzman Çavuş Hasan Karadavut 2" adı verilen operasyon çerçevesinde, terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi olarak kullandıkları tespit edilen bir sığınak ele geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, sığınakta bir 12 kilogramlık tüp, bir akü, 20 litre benzin, bin 50 kilogram un, 200 kilogram şeker ve 200 kilogram tuz, teröristlere ait çok sayıda kışlık giyecek, tıbbi ve yaşamsal malzemeler ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ele geçirilen malzemelerin olay yerinde imha edildiği aktarıldı.

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