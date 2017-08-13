Şehit Uzman Çavuş Kepekci, son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekci, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Necip Fazıl şehir Hastanesi morgundan alınan 27 yaşındaki şehit Kepekci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, konvoy eşliğinde Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek burada helallik alındı.
Daha sonra Ulu Cami'ye getirilen şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra katafalka konuldu.
Cenaze töreninde şehidin eşi Yasemin Kepekci, eşinin mavi beresini elinden bırakmadı.
Şehidin annesi Nigar Kepekci, oğlunun askeri parkası ile cenaze törenine katıldı.
İl Müftüsü Celal Sürgeç’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze aracına kadar taşındı. Tekbirler eşliğinde bir süre cenaze aracında taşınan şehidin cenazesi, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.
Törene, Vali Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Veysi Kaynak, Uğur Dilipak, İmran Kılıç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.