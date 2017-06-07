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Şehit Uzman Çavuş Yaman'ın cenazesi toprağa verildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Sıhhiye Uzman Çavuş Yaman'ın cenazesi, Samsun'da toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Yaman'ın cenazesi toprağa verildi

SAMSUN (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Sıhhiye Uzman Çavuş Nejat Yaman, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'den uçakla Samsun'a getirilen 24 yaşındaki şehit Yaman'ın naaşı, Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Şehidin cenazesi, daha sonra Tekkeköy ilçe meydanına getirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehidin babası Turan, annesi Sevim, kız kardeşleri Esra ve Büşra Yaman'a başsağlığı diledi.

Öğle vakti İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askerler tarafından top arabasına taşınan şehidin naaşı, daha sonra vatandaşların omzunda ilçe mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Muhabir: İlyas Gün

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