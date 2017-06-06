Şehit Uzman Çavuş Yaman'ın evinde yas var

SAMSUN (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Sıhhiye Uzman Çavuş Nejat Yaman'ın Samsun'daki evinde yas var.
Şehit Yaman'ın (24), merkez Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'ndeki baba evine acı haber Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk ve askeri yetkililer tarafından verildi.
Haberi alan şehidin inşaat işçisi babası Turan, annesi Sevim ile kız kardeşleri Esra ve Büşra Yaman gözyaşlarına boğuldu. Aileyi, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Şehit askerin evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.
Şehidin 1,5 yıllık uzman çavuş olduğu öğrenildi.
Yaman'ın naaşının yarın Tekkeköy Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Selyeri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
Öte yandan Samsun'a son iki hafta içerisinde 4'üncü şehit haberi geldi.