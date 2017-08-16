Şehit Uzman Çavuş Yılmaz son yolcuğuna uğurlandı

HATAY (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Abdulhadi Yılmaz, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Yılmaz'ın naaşı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığında yapılan törenin ardından uçakla Hatay Havaalanı'na getirildi.
Buradan alınan Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Antakya ilçesine bağlı Madenboyu Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı. Şehidin babası Mustafa Yılmaz ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Omuzlara alınan şehidin naaşı, daha sonra dualar ve tekbirlerle cenaze namazı için mahalle meydanına götürüldü.
Yılmaz'ın cenazesi, İl Müftü Vekili Necati Şafak tarafından kıldırılan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törene Hatay Vali Vekili Orhan Mardinli, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hatay milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.