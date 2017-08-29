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Şehit Uzman Onbaşı Meriç'in cenazesi toprağa verildi

Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Meriç, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Meriç'in cenazesi toprağa verildi

ANKARA (AA) - Şırnak'ta 11 Ağustos'ta terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazı sonrası tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Ümit Dündar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bazı milletvekilleri, garnizonda görevli subay ve astsubaylar ile vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri camiye gelişlerinde avludaki şehidin annesi Zöhre, babası Süleyman ve diğer şehit yakınlarına taziyelerini iletti.

Kılınan cenaze namazının ardından TBMM Başkanı Kahraman, Orgeneral Akar, Başbakan Yardımcısı Bozdağ ile bakanlar Soylu ve Canikli, bir süre omuz vererek Meriç'in tabutunu taşıdı. Daha sonra şehidin tabutu, askerlerce top arabasına alındı.

Şehidin naaşı cami avlusundan çıkarılırken gerçekleştirilen "ihtiram yürüyüşü" sırasında ilk kez Jandarma Bandosu tarafından Buhuri̇zade Mustafa Efendi̇'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı.

Cenaze töreni boyunca Zöhre Meriç'in yanında duran Bakan Sarıeroğlu, acılı anneyi teskin etmeye çalıştı.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç'in naaşı, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muhabir: Sarp Özer

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