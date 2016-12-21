SAMSUN (AA) - Samsun'da faaliyet gösteren 19 Mayıs Havacılık Gençlik ve Spor Kulübünce şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz havacılık eğitimi verileceği bildirildi.

19 Mayıs Havacılık Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ulukan Abacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör nedeniyle mağdur olan şehit ve gazi çocuklarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci atlatmasında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini dile getiren Abacı, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz havacılık eğitimi vereceklerini anlattı.

Her türlü havacılık etkinliklerine şehit ve gazi çocuklarının ücretsiz katılabileceklerini belirten Abacı, şunları kaydetti:

"Her gün ülkemizin dört bir yanından gelen terör saldırılarında kaybettiğimiz insanlarımızın, şehitlerimizin acısını yaşıyoruz. Etnik kökeni, ideolojisi, dili, inancı, cinsiyeti, yaşı ne olursa olsun ayrım yapmadan, insanlığa karşı girişilen terör saldırılarını kınıyoruz. Terör nedeniyle mağdur olan ve zor dönemden geçen şehit ve gazi çocuklarına destek olmak, bir nebze de olsa acılarını unutturabilmek adına ücretsiz olarak insansız hava aracı (İHA) başlangıç eğitimi ile İHA ticari lisansı eğitiminin ardından sertifikasını vereceğiz. Şehit ve gazi çocuklarna isterlerse uzman eğitmenlerimiz tarafından ücretsiz olarak yamaç paraşütü eğitimi ve tandem uçuşları da yaptıracağız."

Abacı, eğitimlerden faydalanmak isteyen şehit ve gazi çocuklarının kulübün internet sitesinden kendilerine ulaşabileceğini, eğitim programları hakkında bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.



