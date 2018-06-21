Şehit yakınları, gazi ve engellilere haberleşme hizmetlerinde müjde - BTK, şehit yakınları, gazi ve engellilerin, internet, sesli görüşme, kısa mesaj gönderme, televizyon aboneliği gibi elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilmelerine karar verdi

ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), şehit yakınları, gazi ve engellilerin, internet, sesli görüşme, kısa mesaj gönderme, televizyon aboneliği gibi elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilmelerine karar verdi.

BTK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum, şehit yakınları, gazi ve engelli vatandaşların, elektronik haberleşme hizmetlerinden çeşitli avantaj ve kolaylıklarla faydalanabilmesine yönelik bir karar aldı ve bu kapsamda “Sosyal Açıdan Desteklenmesi Gereken Kesimlere Yönelik Tedbirlere İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlandı.

Buna göre, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler, internet, sesli görüşme, kısa mesaj gönderme, televizyon aboneliği gibi elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilecek. Bu indirim operatörler tarafından sunulan tüm tarife ve paketler için geçerli olacak.

Ayrıca görüntülü ve yazılı iletişim merkezlerinin hizmete sunulması ile işitme ve konuşma engelli bireylerin işaret dili bilen bir tercüman aracılığı ile çağrı merkezlerinden faydalanması ve yazılı olarak da çağrı merkezi hizmeti alabilmesi sağlanacak. Engelli abonelerin çağrı merkezine yaptıkları aramalarda öncelikli hizmet alabilmesi, operatörlerin erişilebilirlik özelliği taşıyan bayilere ilişkin bilgileri yayımlaması sonucunda abone merkezlerinde karşılaşılan erişilebilirlik ile ilgili sorunlara çözüm getirilmesi, akıllı telefon uygulamalarında engellilerin ihtiyaçlarının özellikle dikkate alınması gibi bazı kolaylıklar da hayata geçirilecek.