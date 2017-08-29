Şehit yakınları ve gaziler tarihi külliyede bir araya geldi

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde şehit yakınları ve gaziler, tarihi Sokullu Mehmet Paya Külliyesi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Payas Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla organize edilen yemekte, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, yemekte yaptığı konuşmada, şehitleri rahmetle gazileri de saygıyla andıklarını söyledi.

Birçok vatan evladının vatan toprakları için canını feda ettiğinin altını çizen Altan, "Bu coğrafyada her büyüyen çocuk şehitlik ve gazilik ninnisi ile büyümüştür, hatta o evlatlarını vatan görevine gönderirken 'Hadi oğlum, hadi git.' diyerek gözünü kırpmadan şehit veya gazi olması için göndermiştir. Vatanımızın milletimizin devamını, bayrağımızın göklerde dalgalanmasını siz değerli gazi ve şehit yakınlarımıza borçluyuz.'' dedi.

Altan, iki Kore gazisini Kore'ye, Kıbrıs gazilerini de Kıbrıs'a göndereceklerini aktardı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır da tarihin silinmez sayfalarına sayısız kahramanlıkları nakşeden Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde hür yaşamanın onuruyla tüm dünyaya örnek olduğunu paylaştı.