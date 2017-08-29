Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Böcek ilaçlı yumurta Deniz
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Enerjide rekor kırdırdı
Enerjide rekor kırdırdı
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı

Şehit yakınları ve gaziler tarihi külliyede bir araya geldi

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde şehit yakınları ve gaziler, tarihi Sokullu Mehmet Paya Külliyesi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.Payas Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla organize edilen yemekte, Kuran-ı Kerim...

Şehit yakınları ve gaziler tarihi külliyede bir araya geldi

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde şehit yakınları ve gaziler, tarihi Sokullu Mehmet Paya Külliyesi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Payas Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla organize edilen yemekte, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, yemekte yaptığı konuşmada, şehitleri rahmetle gazileri de saygıyla andıklarını söyledi.

Birçok vatan evladının vatan toprakları için canını feda ettiğinin altını çizen Altan, "Bu coğrafyada her büyüyen çocuk şehitlik ve gazilik ninnisi ile büyümüştür, hatta o evlatlarını vatan görevine gönderirken 'Hadi oğlum, hadi git.' diyerek gözünü kırpmadan şehit veya gazi olması için göndermiştir. Vatanımızın milletimizin devamını, bayrağımızın göklerde dalgalanmasını siz değerli gazi ve şehit yakınlarımıza borçluyuz.'' dedi.

Altan, iki Kore gazisini Kore'ye, Kıbrıs gazilerini de Kıbrıs'a göndereceklerini aktardı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır da tarihin silinmez sayfalarına sayısız kahramanlıkları nakşeden Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde hür yaşamanın onuruyla tüm dünyaya örnek olduğunu paylaştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
- 30 Ağustos Zafer BayramıHatay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5