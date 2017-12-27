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Şehit yakınları ve gazilerden Cumhuriyet gazetesine suç duyurusu

- 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği üyeleri, Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde yer alan haberler nedeniyle suç duyurusunda bulundu

Şehit yakınları ve gazilerden Cumhuriyet gazetesine suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği üyeleri, Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde yer alan "AKP yanlısı milislere KHK kalkanı" başlıklı haber nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan grup adına basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Tarık Solak, Cumhuriyet gazetesi ve internet sitesinde "AKP yanlısı milislere KHK kalkanı" başlığıyla haber yayımlandığını söyledi.

Solak, 15 Temmuz darbe girişimini engellemek için hiçbir menfaat ve çıkar gözetmeksizin mücadele eden insanların "milis" terimi kullanılarak terörist bir yapı olarak gösterildiğini dile getirerek, bu tür yayımların kendilerini rencide ettiğini kaydetti.

15 Temmuz'un ruhunu ve o gece yaşanan olayları anlamaktan uzak, o gecenin asil ve korkusuz kahramanlarını her türlü zan altında bırakmaya, rencide etmeye ve küçük düşürmeye yönelik haberleri şiddetle kınadıklarını ifade eden Solak, "Bu tür haberleri yapan gerçek ve tüzel kişi veya kişilerden davacı ve şikayetçi olacağımızı alenen beyan ediyoruz." dedi.

Dernek üyeleri, basın açıklamasının ardından suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu haberlerle 15 Temmuz gazi ve şehitlerine basın yoluyla hakaret edildiği belirtilerek, haberi yapan gazete ve yöneticileri hakkında yasal işlem yapılması istendi.

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15 Temmuz Gazileri Ve Şehit Yakınları Yardımlaşma DerneğiCumhuriyetSuç Duyurusu
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