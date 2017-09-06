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Şehit Yarbay İlker Çelikcan’ın adı çocuk parkına verildi

- Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki terör saldırısında şehit olan 6'ncı Hudut Tabur Komutanı Kurmay Yarbay İlker Çelikcan'ın adı Gürsu'daki bir parkta yaşatılacak

Şehit Yarbay İlker Çelikcan’ın adı çocuk parkına verildi

BURSA (AA) - Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki terör saldırısında şehit olan 6'ncı Hudut Tabur Komutanı Kurmay Yarbay İlker Çelikcan'ın adı, Gürsü Belediyesince ilçedeki bir parka verildi.

İstiklal Mahallesi'ndeki parkın açılışı için düzenlenen törende, şehitler için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehit Çelikcan’ın eşi Gaye Çelikcan, burada yaptığı konuşmada, eşinin 2 yıl önce şehit olduğunu hatırlatarak, "Ben hiçbir zaman onu gömdük, gitti, vefat etti gibi şeyler değil o yükseldi. O çok iyi bir insandı ve şehadet mertebesine yükseldi. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. En yakını, hayat arkadaşıydım. Aynı zamanda şanssız hissediyorum sadece 10 yılı birlikte geçirdik. Gönül daha fazlasını isterdi ama takdiri ilahi böyleymiş. İki tane çok kıymetli emanet bıraktı bana. O emanetlere sahip çıkma adına bugün ayaktayım." dedi.

Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık da parka şehitlerin isminin verilmesinin amacının, parkın önünden geçen vatandaşların şehitler için Fatiha okumaları olduğunu bildirdi.

Törene, Yarbay İlker Çelikcan’ın eşi ve çocuklarının yanı sıra birçok vatandaş katıldı.

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