Şehit Yarbay Songül Yakut'un ismi okulda yaşayacak

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde açılışı yapılan okulda Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan Jandarma Komutanı Yarbay Songül Yakut'un ismi yaşatılacak.

Suriye sınırında bulunan Yukarı Yalıntaş Mahallesi'nde hayırsever Mehmet Ali Novay'ın bağışladığı arsa üzerine yapımı tamamlanan okula, Şırnak'ta 31 Mayıs 2017 tarihinde düşen askeri helikopterde şehit olan Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komutanı Yarbay Songül Yakut ismi verildi.

Okulun açılışı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Vali Erin, yaptığı konuşmada, şehit Yakut'un isminin sınırın sıfır noktasındaki bir okulda yaşatılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın genç bir nüfusa sahip olduğunu kaydeden Erin, "Devletine milletine, bayrağına, özgürlüğüne ve hürriyetine canını feda edercesine yüksek bir bilinçle çocuklarımızı hazırlamak ve kıyasıya bir mücadelenin verildiği dünya aleminde, onları özgüveni yüksek, başı dimdik yukarıda, kendine güvenen, okuyan, araştıran bir nesli yetiştirmemiz gerekiyor." dedi.

- Okula şehidin adının verilmesini istedi

Hayırsever Novay da şehit Yakut'un isminin okula verilmesinin arzusu olduğunu vurgulayarak, bu arzusunun gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

İlçe halkının vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlılığının herkesçe bilindiğini kaydeden Novay, "Bu sevgi ve bağlılığın somut hale gelmesi gerekiyor. Ben de bu amaçla ne yapabilirim, nasıl bir katkım olabilir diye düşünerek hem geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim göreceği hem de şehitlerimizin adının yaşatılacağı bir okul yapımı için arsamı bağışladım. Okulun yapılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım." diye konuştu.

Açılışın ardından 86 öğrencinin eğitim alacağı okulu gezen Vali Erin ve beraberindekiler, öğrencilerle sohbet etti ve onlara kırtasiye malzemesi ile hediyeler dağıttı.

