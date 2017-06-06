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Şehitler adına lokma dağıtmayı kabul etti cezadan kurtuldu

- Pendik'te, kaybettiği cep telefonunu kullandığı belirlenen bir şüpheliden şikayetçi olan kişi, tüm şehitler adına teravih namazı öncesi camide lokma dağıtması şartıyla şüpheliyle uzlaştı - Bu kapsamda, şüpheli Halis K, 8 Haziran'da Pendik Bahçelievler Camisi'nde teravih namazı öncesi şehitler adına halka lokma dağıtacak

Şehitler adına lokma dağıtmayı kabul etti cezadan kurtuldu

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, kaybettiği cep telefonunu kullandığı belirlenen şüpheliden şikayetçi olan kişi, şüphelinin tüm şehitler adına teravih namazı öncesi camide lokma dağıtması şartıyla şikayetinden vazgeçti.

Alınan bilgiye göre, Pendik'te bulduğu cep telefonunu kullandığı tespit edilen Halis K. hakkında, telefon sahibinin şikayeti üzerine "kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf" suçundan soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın dosyası, söz konusu suçun uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.

İstanbul Anadolu Uzlaştırma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Muşul, Murat Özgür Ercan'ı uzlaştırmacı olarak görevlendirerek, 22 Mayıs'ta dosyayı teslim etti. Müşteki ve şüpheli ile görüşen uzlaştırmacı Ercan, taraflara uzlaşmayı isteyip istemediğini sordu.

Tarafların uzlaşmayı kabul etmesi üzerine, müşteki Ahmet A. kaybolan telefonunu kullandığı belirlenen Halis K'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası adına bugüne kadar istiklal ve istikbal uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitler adına Pendik Bahçelievler Camisi'nde teravih namazı öncesi lokma dağıtması görevini yerine getirmesini talep etti.

Şüpheli Halis K'nın teklifi kabul etmesi ile taraflar arasında uzlaşma sağlanarak rapor tutuldu.

Taraflar arasında 1 Haziran tarihinde imza altına alınan uzlaştırma raporu kapsamında, şüpheli Halis K'nın 8 Haziran'da Pendik Bahçelievler Camisi'nde tüm şehitler adına teravih namazı öncesi lokma dağıtması kararlaştırıldı.

Halis K'nın, 8 Haziran'da lokma dağıtma görevini yerine getirmesi durumunda, hakkındaki soruşturmanın takipsizlik kararı verilerek sonuçlanacağı öğrenildi. Bu kapsamda, söz konusu soruşturma dosyası, 18 günde kapanmış olacak.

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