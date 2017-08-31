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"Şehitler Makamı"nda arife yoğunluğu

- Vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde, 15 Temmuz şehitleri anısına inşa edilen "Şehitler Makamı"nı ziyaret ediyor

İSTANBUL (AA) - Vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'da şehit olanlar anısına yaptırılan "Şehitler Makamı"na ziyarette bulunuyor.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların şehitlikleri ziyareti sürüyor.

Bazı vatandaşlar da İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında inşa ettirilen "Şehitler Makamı"na gelerek, 15 Temmuz şehitleri için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehitler Makamı'na eşi ve 4 yaşındaki çocuğuyla gelen Ali Yavuz, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Darbe girişimini Sakarya'nın Karasu ilçesine giderken yolda öğrendiğini anlatan Yavuz, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananların canlı tanığıyım. Bugün de buraya eşim ve çocuğumla şehitlerimiz için dua etmeye geldik. Abide çok güzel olmuş. Yaptıranlardan Allah razı olsun. O karanlık geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Ben 4 yaşındaki çocuğuma o geceyi unutmamak ve unutturmamak adına anlatıyorum. Allah bir daha bize böyle geceler yaşatmasın." diye konuştu.

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