İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, "Ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde "teröre karşı ortak duruş sergilemek" amacıyla Vodafone Arena'da "Şehitlere Saygı Maçı" yapıldı.

Stada eşi Emine Erdoğan ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol tribününde oturan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla selamlaştı.

Karşılaşma öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı söylendi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşma öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Terör örgütlerinin gözlerini kan ve kin bürümüş şekilde, önlerine çıkan herkesi katletmeye, canını acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önceki hafta sonu burada, hemen stadımızın üst tarafında biri araçla biri canlı bomba olarak iki hain saldırı yaşadık. Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra gerçekleşen bu saldırılarda, 37'si polis 44 şehit ve 238 yaralı verdik. Geçtiğimiz hafta sonu da bu defa Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerimizi taşıyan halk otobüsüne araçlı bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 14 askerimiz şehit oldu, 60 yaralımız var. Önceki gece de Ankara'da Rusya Federasyonu Büyükelçisi Karlov, alçakça bir saldırı, bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca dün sabah Suriye'de El Bab'da 15 şehidimiz var. Bunun karşılığında da bine yakın DEAŞ'lıyı, askerimiz ve Özgür Suriye Ordusu öldürdü."





- "Biz tek milletiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 1,5 yıla bakıldığında kesintisiz mücadeleyle dolu aynı zamanda çok sayıda şehit ve gazinin olduğu bir dönemin yaşandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir. Yeter ki bir olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Benim milletimden ricam şudur. Biz tek milletiz. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla 80 milyon tek millet biz, tek bayrak, şehidimizin kanının rengi, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, her yıldız bir şehittir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tek vatan. 780 bin metrekarede tek vatan. Öyle Güneydoğu'da şöyle olacakmış, şurada şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış.... Bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz. 780 bin kilometre kareyle tek vatan, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. Tek devlet. Böylece birbirimize sarılacağız ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız."

Türkiye Futbol Federasyonuna, sponsor firmalara ve futbolculara bu anlamlı buluşmayı sağladıkları için teşekkür eden Erdoğan, "Bütün bunlar, bizim birliğimizin, beraberliğimizin nişanesi olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sahaya inerek, maç kadrolarında yer alan futbolcular, polis ve güvenlik görevlileri ile aralarında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de bulunduğu futbol adamlarıyla tokalaştı.

Seremonide yer alan çocukları da öpen Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç başlamadan önce okunan İstiklal Marşı'nda Fatih Terim ile yan yana durdu.



