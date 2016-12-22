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"Şehitlere Saygı Maçı"

- TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği ve tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak organizasyonun gösteri maçında Yerli Yıldızlar Karması, Yabancı Yıldızlar Karması'nı 4-3 yendi - Gollerden sonra bütün futbolcular ve hakem Cüneyt Çakır, "asker selamı" verdi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfının, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği ve tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak "Şehitlere Saygı Maçı"nda Yerli Yıldızlar Karması, Yabancı Yıldızlar Karması'nı 4-3 yendi.

Vodafone Arena'da oynanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da takip ettiği maçta 22 kişilik Yerli Yıldızlar Takımı, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Abdulaziz Demircan (Atiker Konyaspor), Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Elyasa Süme (Gaziantepspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor) Soner Aydoğdu, Mehmet Akyüz (Akhisar Belediyespor), Gökay İravul, (Aytemiz Alanyaspor), Cem Özdemir (Adanaspor) Mehmet Ekici (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Erdal Kılıçaslan (Osmanlıspor), Serdar Özkan (Antalyaspor), Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa) ve Umut Bulut'tan (Kayserispor) oluştu.

Yaban Yıldızlar Takımı'nda milli kaleci Harun Tekin de bulundu. Harun'la birlikte 19 kişiden oluşan Yabancı Yıldızlar Takımı'nda Fabricio, Talisca, Aras Özbiliz (Beşiktaş), Musa Muhammed, Rotman (Medipol Başakşehir), Miranda (Gaziantepspor), Josef de Souza (Fenerbahçe), Poko (Kardemir Karabükspor), N'Guemo (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba (Aytemiz Alanyaspor), Viera (Adanaspor), Chedjou, De Jong, Sneijder (Galatasaray), Szukala (Osmanlıspor), Eto'o (Antalyaspor), Shala (Kasımpaşa) ve Kweuke (Çaykur Rizespor) yer aldı.

Bütün futbolcuların forma giydiği maç, 30'ar dakikalık iki devre halinde oynandı. Maçın 22. dakikasında Yerli Yıldızlar Takımı'nda Serdar Özkan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Emre Belözoğlu, 23. dakikada penaltı atışında topu filelere gönderdi ve Yerli Yıldızlar Takımı, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda, 35. dakikada Yerli Yıldızlar Takımı, Selçuk Şahin'in golüyle 2-0 öne geçti. Yabancı Yıldızlar Takımı, 37. dakikada Josef de Souza'yla farkı bire indirdi: 2-1. Yerli Yıldızlar Takımı, 43. dakikada Mehmet Akyüz'ün şık golüyle durumu 3-1 yaptı. Yabancı Yıldızlar Takımı, 48. dakikada Kweuke'nin golüyle farkı bir kez daha 1'e indirmesine rağmen 51. dakikada Yerli Yıldızlar Takımı, Selçuk İnan'la bir gol daha buldu: 4-2. Kwueke, Yabancı Yıldızlar Takımı adına 52. dakikada bir gol daha attı ve skoru belirledi: 4-3.


- Goller sonrasında asker selamı


Karşılaşmada atılan gollerden sonra bütün futbolcular, "asker selamı" verdi.

İki takım futbolcuları, atılan 7 golde de yan yana gelip tribünlere asker selamı vererek ortak hareket etti.

Futbolcuların bu hareketine FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır da katıldı. Maçı yöneten Çakır da gollerden sonra futbolcuların yanına giderek asker selamı verdi.


- Talisca ve Aras Özbiliz sahada


Beşiktaşlı futbolcular Anderson Talisca ve Aras Özbiliz, sakatlıklarından sonra gösteri maçı olmasına rağmen ilk kez yeşil sahaya çıktı.

Sakatlıklarından kurtularak siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başlayan iki futbolcu, yaklaşık 2 ay sonra bu anlamlı organizasyonla sahalara döndü.

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