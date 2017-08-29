Şehitleri resimleriyle ölümsüzleştiriyor

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hatay'da yaşayan resim öğretmenliği mezunu Rabia Nazlı, 15 Temmuz'da ve diğer terör saldırılarında şehit olanların portrelerini siyah kraft kağıdına resmederek şehitlerin hatıralarının yaşatılmasını sağlıyor.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) resim öğretmenliği mezunu Nazlı (22), atölyeye çevirdiği evinin bir odasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde ve ülkedeki terör olaylarında şehit düşenlerin resmini siyah kraft kağıt üzerine resmediyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Karakol Komutanı Yarbay Songül Yakut ve Batman'daki terör saldırısında şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın başta olmak üzere birçok kişiyi resmeden Nazlı, şehit ailelerine ulaşarak onlara evlatlarının portrelerini hediye ediyor.

Nazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşadığı duygularla fırçasını eline alıp portre çizmeye başladığını söyledi.

İlk olarak Ömer Halisdemir'in portresini çizip sosyal medya hesabında paylaştığını aktaran Nazlı, "Çizimim internette yoğun bir ilgi gördü, istekler geldi. Ardından şehit aileleri ulaştı bana ve 'Bizim de şehitlerimizi çizer misiniz?' diye mesajlar geldi. Böylece şehitlerimizi ölümsüzleştirmek adına çizimlerimi artırdım." dedi.

Nazlı, 40'a yakın şehidin portresini çizip çoğunu ailelerine ulaştırdığını belirterek, "Çizimlerimin hepsini sosyal medya üzerinden de paylaştım ki tüm Türkiye onların ölümsüzlüğünü görsün istedim. Paylaştığım her eser 10 bini aşkın beğeni aldı, bu da beni sevindirdi. Hedefim şehitlerimizi hiçbir zaman unutturmamak ve şehit ailelerini bir nebze de olsa mutlu etmek. Bunun için eserlerimi onlara hediye ediyorum."diye konuştu.

- "Aileler mesaj atıp teşekkür ediyorlar"

Nazlı, ailelerden olumlu tepkiler aldığını ve bunun kendisini gururlandırdığını anlatarak, bazı şehit ailelerinin yapıp gönderdiği eserler için yüksek miktarlarda ücret ödemek istediğini ancak bunu kabul etmediğini ifade etti.

Yaptığı çizimlerin maddi karşılığının bulunmadığının altını çizen Nazlı, şunları dile getirdi:

"Aileler mesaj atıp teşekkür ediyorlar. Böyle bir amacım olduğu ve yeteneğimi bu yönde kullandığım için çok mutlu olduklarını iletiyorlar. Şehitlerimizi unutturmamaya çalıştığımı gördüklerinde çok duygulanıyorlar. Dualarını da aldım. Ulaşan ailelerin çoğu satın almak istedi, ben de şehit ailelerine ücretsiz verdiğimi söyledim. Aileler bunu kabul etmiyorlar ve ısrarcı oluyorlar. Para teklifini reddettiğimde en son, 'Bari kargo ücretini biz ödeyelim' diye ısrar ediyorlar."

Nazlı, terör örgütlerinin emellerine ulaşamayacağını vurgulayarak, milletin bir bütün olarak teröristlere karşı geleceğini ve her zaman vatanını savunacağını söyledi.

Nazlı, Ömer Halisdemir, Fethi Sekin ve Eren Bülbül'ün ailelerine de ulaşıp çocuklarının portrelerini teslim etmek istediğini sözlerine ekledi.

