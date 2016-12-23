Şehitlerimizi uğurluyoruz

BURSA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Gazi Orhan Bey Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bursa Valisi İzzettin Küçük, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehidin babası Hasan Albayrak ve ablası Gamze Göktepe, törende güçlükle ayakta durdu. Tabuta sarılarak gözyaşı döken şehidin eşi Şerife Albayrak, kızı Elif Naz'a sarılarak, tabutun başında bekledi.

Burada kılınan namazın ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu ve Orhangazi Mezarlığı'ndaki şehitliğe götürüldü.

Şehitlikte duaların ardından şehidin öz geçmişi okundu, saygı atışı yapıldı. Bakan Işık, Türk bayrağını ve şehidin fotoğrafını, baba Hasan Albayrak'a verdi.

Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden annesinin de Orhangazi Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.