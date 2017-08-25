MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 47 sanığın yargılandığı dava ile ilgili gelişmeler, toplumun tüm kesimlerince yakından takip ediliyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyedeki salonların fiziki yetersizlik nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen davanın duruşmasında, sanıkların esas hakkındaki savunmaları alınıyor. Bazı sanıklar, esas hakkındaki savunmalarının dışına çıkarak yargılamayı uzatmaya yönelik tutumlar sergiliyor.

Vatandaşlar ve bazı sivil toplum örgütleri de ilk günden itibaren gerek duruşmanın görüldüğü alana gelerek gerekse televizyon ve gazetelerden davayla ilgili tüm gelişmeleri takip ediyor.

- "Şehitlerin ruhlarının rahat etmesi için en ağır cezayı istiyoruz"

Muğla 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Mücahit Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da planlanan hain darbe girişimiyle binlerce insanın özgürlüğüne ipotek konulmaya çalışılmasının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalışanların, yargılama sürecinde sürekli çelişkili, tutarsız ifade verdiği aktaran Akgün, "Bunlar dünyanın en rezil insanları. Fakirin fukaranın ödediği vergilerle alınan silahları onlara çevirdiler. Bunların idamla yargılanması lazım. Şehitlerin ruhlarının rahat etmesi için en ağır cezayı istiyoruz." diye konuştu.

Sanıkların sürekli vatandaşları tahrik ettiğine dikkati çeken Akgün, insanların sabrının sınandığını, darbecilerin kendilerini dünyaya "sanki hiçbir şey yapmamış gibi" göstermeye çalıştığını dile getirdi.

Sanıklardan birinin "hero" tişörtüyle duruşmaya geldiğini hatırlatan Akgün, "Bu, bizim tansiyonumuzu alt üst etti." dedi.

Akgün, sanıkların ifadelerine değinerek, "Yalan üstüne yalan, iftira üstüne iftira şeklinde devam ediyor. Bu ülkenin her şeyin üstesinden geleceğine inanıyorum. Duruşma bizim için çok önemli. Ülkenin öz evlatlarına yapılan suikast girişimini kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yıllarca darbe korkusuyla insanların huzurunu kaçırdılar"

Muğlalı vatandaşlardan Yüksel Özmen ise sanıkların devleti ve hukuku tanımayarak yıpratıcı bir eylem içerisinde olduklarını dile getirdi.

Suikast timinin yaptıklarını tüm dünyanın bildiğini anlatan Özmen, "Darbe girişimini yapanların hak ettiği cezayla cezalandırılmasını bekliyoruz. Bunların yaptığı devleti ortadan kaldırmaya yönelik bir davranıştır. Bu her yerde en ağır cezayı gerektirir. Mahkemenin vereceği ceza çok önemli ve örnek teşkil edecek." dedi.

Darbe heveslilerine ibret olacak bir karar çıkmasını istediklerini belirten Özmen, "Yıllarca ülkemizde darbe gölgesiyle, darbe korkusuyla insanların huzurunu kaçırdılar. Darbe kavramının, devleti yıkmaya yönelik her türlü eylemin bundan sonra tarihe karışmasını istiyoruz. Bu, demokrasimiz için de çok önemli bir aşama olur." diye konuştu.

- "Talimat alarak tamamen inkar politikası içine girdiklerini düşünüyorum"

Davayı takip eden vatandaşlardan Durmuş Kuzu, sanıkların söylediklerini hayret ve şaşkınlıkla takip ettiğini bildirdi.

Sanıkların, Marmaris'te sanki askere, polise, vatandaşa silah sıkmamış gibi kendilerini savunmaya çalıştıklarını vurgulayan Kuzu, "Toplumda bu ifadelere ve tavırlara karşı büyük tepki var. Sanıkların idamla yargılanmalarını istiyoruz. Sivillerin sokak ortasında şehit edilmesi, vurulması gözardı edilecek bir durum değil." dedi.

İl sakinlerinden Sunday Özcan ise Muğla'da suikast timi davasının sanıklarının, diğer davalardaki sanıklar gibi benzer tutum ve davranışlar gösterdiğini söyledi.

Sanıkların tamamının hiçbir şey yapmamış gibi ifade vermeye çalıştıklarını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Bunun doğru olmadığını herkes biliyor. Büyük ihtimalle topyekun bir davranış içerisindeler. Talimat alarak tamamen inkar politikası içine girdiklerini düşünüyorum. Bunların ipe sapa gelmez savunmaları artık, mahkeme başkanlarının bile sabrını zorluyor. Savunmalarını hayretle izliyoruz. Suikast timinin neler yaptığını herkes biliyor. Örgütlenerek hareket ediyorlar. Burada iki polis şehit düştü. Demokratik düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs var. Cumhurbaşkanına suikast var. Bu nedenle en az 4-5 suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis almaları gerekmekte. Verdikleri ifadeler yalan."



