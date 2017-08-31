Şehitlikte hüzünlü bayram

KAYSERİ/KIRŞEHİR (AA) - Kayseri ve Kırşehir'de, şehit yakınları Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.

Vatan savunmasında evlatlarını şehit veren aileler, sabah saatlerinden itibaren Kayseri'deki Kartal Şehitliği'ne gelerek mezarlarının başında dua edip, gözyaşı döktü. Şehitlerinin mezar taşlarını temizleyen aileler, Kuran-ı Kerim okuyup kabirlerdeki çiçeklere su verdi.

Gümüşhane'de 1998 yılında oğlunu şehit veren Galip Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun acısının hala taze olduğunu ve her bayram onun kabrini ziyaret ettiklerini söyledi.

Ülkede bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulunan Türk, "Her bayramda başka bir yere gitmeden ilk olarak evlatlarımızın başına geliyoruz. Söyleyecek bir şey yok inşallah biter de (terör) biz de bu acılardan kurtuluruz. Bu vatan bizim, ben 60 yaşını geçtim bu vatan için hala canımı kanımı da veririm. Bu vatan benim gidecek yerim yok. Buradaki insanlar, 20-25 yaşında evladını vermiş. Allah sabrını veriyor. Allah memlekete birlik ve düzen versin. 20 sene oldu ama acısı hala bugün ki gibi. Burası benim ikinci adresim. Her zaman geliyorum." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta 1993 yılında şehit düşen er Ahmet İnci'nin annesi Rafet İnci de yaşadıkları acının tarifinin olmadığını, hiç kimsenin böyle bir acıyla sınanmasını istemediğini belirtti.

Bayramların kendileri açsından hüzünlü geçtiğini dile getiren İnci, "Onlar bayram günü bize gelemiyorlar, biz geliyoruz onları burada evlerinde ziyaret ediyoruz. Allah herkese sabır versin düşmanların da gözünü kör etsin. Bundan sonra böyle acıların yaşanmasını istemiyoruz." diye konuştu.

- Kırşehir

Kırşehir'de de şehit yakınları ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı öncesinde Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti.

Sabah erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaparak dua okudu. Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşayan şehit aileleri gözyaşı döktü.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Beşkardaş, Kurban Bayramı öncesinde şehitliğin adeta şehitlerle buluşma yeri haline geldiğini, hep birlikte hüzünlü ama gururla dua okuduklarını söyledi.

Şehitlikte daha sonra Kurban Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Kırşehir Müftüsü Osman Arslan şehitler için dua etti.

Daha sonra Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Beşkardaş, askeri erkan ve şehit yakınları kabirlere karanfiller bırakarak dua okudu. Vali Şentürk, kabir ziyaretinin ardından şehit aileleriyle bir süre sohbet ederek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.