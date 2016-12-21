Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Şehmus Özer'in cenazesi defnedildi

- Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verildi

Şehmus Özer'in cenazesi defnedildi


DİYARBAKIR (AA) - Elazığ'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer'in (36) cenazesi Ergani ilçesinde defnedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisindeki kazada ölen Şehmus Özer'in cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesinin morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kara yoluyla Ergani ilçesine getirilen cenaze, Gülbaran Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Yakınlarının Kürtçe ağıt yakıp, sinir krizi geçirdiği cenaze törenine, Şehmus Özer'in ailesinin yanı sıra Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, takım arkadaşları ile Diyarbakır'daki kulüplerin yöneticileri ve sporcuları da katıldı.

Futbolcunun babası Zülfü Özer, oğlunun ölümü nedeniyle ailece büyük acı yaşadıklarını söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler oyuncularından Mehmet Sıddık İstemi ise takım olarak kaptan Şehmus'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

Şehmus Özer, Malatya'dan Diyarbakır'a dönerken kullandığı 35 SEH 77 plakalı aracın, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisinde uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetmişti.




İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Amed Sportif FaaliyetlerDiyarbakırErganiFutbolŞehmus Özer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.