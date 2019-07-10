Şehrin kalbinde gizli bir hazine

Birbirinden farklı konseptteki Mahmut Anlar imzalı odalar, binanın V şeklinde konumlanan iki kanadında bulunuyor. Bünyesinde 140 oda bulunan W Istanbul’un yaz için en favori odası ise, İstanbul’un kalbinde adeta gizli bir hazine olan Marvelous Cabana Room.



Şehrin yoğunluğundan kaçmak isteyenlere huzur vaadeden sınırlı sayıdaki Marvelous Cabana Room misafirlerine ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. Estetik, kalite ve eğlenceyi bir araya getiren W Istanbul, lüks yaşamın tüm ayrıcalıklarını konuklarına unutulmaz bir deneyim ile yaşatıyor.

Yaz akşamlarının ilham veren esintisini doyasıya hissedebileceğiniz Marvelous Cabana Room, kişiye özel kabanası ile; romantik bir sürpriz hazırlamak veya sevdikleriyle baş başa vakit geçirmek isteyen konuklar için de vazgeçilmez bir nokta.



Odalara şık bir köprü ile bağlı özel 'Kabana'larda misafirler, güneşin ve açık havanın tadını doyasıya çıkarabilirken akşam da yıldızların altında bir İstanbul deneyimi yaşayabiliyorlar.

Şık tasarımı ve mistik havası ile adından söz ettiren Marvelous Cabana Room, özel tasarlanmış yatakları ile kendinizi evinizde gibi hissetmenizi sağlıyor.



Osmanlı tarzında tasarlanan şık mermer banyosu ve W markasına özgü renkli oda tasarımı ile konforu ve enerjiyi doyasıya deneyimleyebileceğiniz bu özel alan şehrin kalbinde sizi bekliyor.

Keyifli akşam yemeklerinden, yaza özel hazırlanan kokteyl çeşitlerine kadar her şey, mekânın enerjisini yansıtıyor.



Misafirler, W imzalı özel kokteylleri dilerlerse kendilerine ait Kabana’larda veya W Istanbul’un vazgeçilmez eğlence adresi olan W Lounge’ta deneyimleyebiliyor.



Sıcak ve şık tasarımı ile rahatlık ve eğlenceyi bir arada sunan W Lounge’a, W imzalı lezzetli kokteyl menüsü ve birbirinden ünlü sanatçıların canlı performanslarına eşlik ediyor.



Yaz aylarında ise eğlenceyi Secret Garden’a taşıyan W Istanbul’da eğlence artarak devam ediyor. Birbirinden ünlü yerli ve yabancı DJ’ler yaz boyunca W Istanbul’da ritmi yükseltiyor ve W Istanbul’da parti hiç bitmiyor.