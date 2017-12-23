Şehzadeler şehri 600 bin turist ağırladı

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Son yıllarda kültür turizminin yanında termal, trekking ve av turizmiyle de ön plana çıkan "Şehzadeler şehri" Amasya, 2017 yılının 11 ayında 600 bin turisti ağırladı.

Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı ve devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "şehzadeler şehri" olarak anılan Amasya'nın ağırladığı turist sayısı her geçen yıl artıyor.

Kentin ortasından geçen Yeşilırmak'ın iki yakasında uzanan Yalıboyu evleri, kral kaya mezarları, Harşena Kalesi, müzesi, mumyaları, bimarhanesi, Sultan 2. Bayezid Külliyesi, Kızlar Sarayı, tarih kokan sokakları ile Amasya, barındırdığı kültürel zenginlikle turistlerin ilgisini çekiyor.

Amasya Valiliği ve belediyesinin turizm alanında yaptığı çalışmalar sonucu 2017 yılının 11 ayında 600 bin turist şehri gezdi.

Amasya Valisi Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Türk İslam tarihindeki yerinin yanı sıra antik döneme uzanan kültürel varlıkları da içinde barındırdığını belirtti.

Kentin geçmişinin 8 bin 500 yıl önceye dayandığına işaret eden Varol, "Her köşesinde bulabileceğiniz bu tarihe ait eserleriyle, gezdiğiniz her anın kıymetli olduğu bir şehrimiz. Amasya'nın en büyük özelliği Türk İslam döneminde, Anadolu'nun ortasında bir ilim irfan merkezi olarak yükselmesi ve bunun sonucunda özellikle Osmanlı döneminde şehzadelerin vali olarak gönderildiği ve ciddi bir eğitime tabi tutuldukları bir şehir olması." diye konuştu.

Amasya'ya gelen turistlerin görebileceği çok fazla kültürel yapı bulunduğunu ifade eden Varol, şöyle devam etti:

"Amasya'da tarihin canlı yaşadığı birçok noktamız var. Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarlarını içinde barındırdığı için UNESCO'nun 'Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan bir şehir. Yeşilırmak'ın kenarında bulunan ve Amasya'nın simgesi haline gelmiş Yalıboyu evleriyle, güzel restoranları ve butik otelleriyle unutulmaz anlar yaşanacak bir şehir. Tarihi ve kültürel bir şehir olmanın yanında doğa turizmi, termal ve av turizmini geliştirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz şehrimize gelen ziyaretçilere güzel bir vakit geçirtmeyi sağlamak."

Geçen yıl hedeflenen 600 bin turist sayısına ulaştıklarının altını çizen Varol, bu rakamda ilde bulunan müze ve ören yerlerine bilet alarak giren ziyaretçi sayısını ele aldıklarını vurguladı.

Varol, "Bu 600 bin rakamı resmi bir sayı, biz bu sayıya müze ve ören yerlerini ziyaret etmeyen sadece şehri gezmeye gelen kişileri hesaba kattığımızda, yüzde 15-20 oranında artırarak da değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bu yıl şehrimize gelen turist oranını geçen yıla göre çok ciddi bir şekilde geride bırakmış durumdayız." dedi.

Hedeflerinin orta vadede 1 milyon turist ağırlamak olduğunu ifade eden Vali Varol, "Bu şehirde, bunu bütün paydaşlarımızla, ildeki söz sahibi bütün kesimlerle kendimize bir vizyon olarak koymuş durumdayız." vurgusu yaptı.