Şeker-İş'ten

ANKARA (AA) - Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "Şeker fabrikaları özelleştirmeleri çiftçiyi mağdur etmeye başladı. Bunun en net sonucu gelecek yıl şeker pancarı üretimindeki ciddi düşüşle görülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gök, yazılı açılamasında, şeker fabrikalarını stratejik ve milli bir değer olarak gördüklerini belirterek 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine dair ihale oluru kararının iptali istemiyle Danıştaya başvurduklarını belirtti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına özelleştirme sürecini şeffaf yürütmediği eleştirisinde bulunan Gök, "Özelleştirme İdaresince sektörel gerçekler ile mevzuata aykırı bir şekilde yürütülen özelleştirme işlemleri kamu ve ülke zararına yol açabilecek noktaya gelmiştir. Bu sebeplerle de devri gerçekleşmeyen fabrikalarla ilgili hukuka aykırı süre uzatım kararlarının iptali istemiyle Danıştay 13. Dairesinde davalar açılmıştır." bilgisini verdi.

Gök, şeker sektöründe yapılan özelleştirmenin olumsuz etkilerinin görülmeye başladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Hiçbir ciddi çalışma yapılmaksızın, son derece kötü bir zamanda ve kamu zararına neden olacak şekilde yapılan şeker fabrikaları özelleştirmeleri çiftçiyi mağdur etmeye başladı. Bunun en net sonucu gelecek yıl şeker pancarı üretimindeki ciddi düşüşle görülecektir. Özelleştirme İdaresi ve özelleştirme savunucuları ne yazık ki Türkiye aleyhine olan süreci umursamıyor. Bir yandan özelleştirme yapılırken, diğer yandan gümrüksüz bir şekilde Bosna'dan NBŞ (nişasta bazlı şeker) ithalatının önünün açılması, şeker kategorisinde değerlendirilmeyerek ithalatı yıldan yıla katlanarak artan tatlandırıcı ticaretinin teşviki, ülke şeker sektörü geleceğinin karanlık olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Sendikamız bugüne kadar olduğu gibi gerçekleri kamuoyuna anlatmaktan, siyasileri bilgilendirmekten, sektörde üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik girişimlerine devam etmekten asla ve asla vazgeçmeyecektir."